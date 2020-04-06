В Одесской области двух полицейских подозревают в вымогательстве взятки и сбыте марихуаны
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Одесской области задержали и сообщили о подозрении двум полицейским за вымогательство взятки в размере 3 тыс. долларов и сбыте наркотиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Прокуратура Одесской области совместно с ГБР и Нацполицией задержали и сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды двух полицейских Управления полиции охраны в Одесской области. Правоохранители также подозреваются в организации незаконного сбыта наркотических средств (ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 УК Украины) ", - говорится в сообщении.
По данным следствия, сотрудники правоохранительных органов потребовали от гражданина 3 тыс. долларов за несоставление материалов о хранении ним каннабиса и обещали дальше не передавать их в следственное подразделение полиции для привлечения к ответственности.
"Кроме денежного "вознаграждения", полицейские, согласно материалам следствия, требовали от мужчины реализовывать предоставленные ими наркотические средства другим лицам, для их дальнейшего разоблачения. Правоохранителей задержали во время передачи части взятки в сумме 1150 долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в суд готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранения от должностей на период следствия.
Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в отношении одного из руководителей Варашского отдела полиции ГУ Нацполиции в Ровенской области, которого подозревают в получении 39 тыс. гривен взятки за влияние на прокурора.