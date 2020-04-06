В Одесской области двух полицейских подозревают в вымогательстве взятки и сбыте марихуаны

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Одесской области задержали и сообщили о подозрении двум полицейским за вымогательство взятки в размере 3 тыс. долларов и сбыте наркотиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.