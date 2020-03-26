Поліцейський постане перед судом, через підозру в одержанні 39 тис. грн хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно одного із керівників Варашського відділу поліції ГУ Нацполіції в Рівненській області, якого підозрюють у одержанні 39 тис гривень хабара за вплив на прокурора. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Скеровано до суду обвинувальний акт відносно одного із керівників Варашського відділу поліції ГУ Нацполіції в Рівненській області. Правоохоронець обвинувачується у одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.
Так, слідством встановлено, що 7 серпня 2019 року поліцейський одержав від депутата міської ради неправомірну вигоду у сумі 39 тисяч гривень.
"За хабар правоохоронець обіцяв вплинути на прийняття рішення прокурором місцевої прокуратури щодо непритягнення депутата до відповідальності за порушення під час встановлення та використання торгових павільйонів, а також невідображення їх у декларації про майновий стан", - зазначається в повідомленні.
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