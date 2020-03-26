Поліцейський постане перед судом, через підозру в одержанні 39 тис. грн хабара

КИЇВ. 26 березня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно одного із керівників Варашського відділу поліції ГУ Нацполіції в Рівненській області, якого підозрюють у одержанні 39 тис гривень хабара за вплив на прокурора. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.