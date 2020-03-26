Лейтенант піде під суд за ДТП з 12-річною постраждалою
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Лейтенант медичної служби постане перед судом за ДТП, в якому постраждала 12-річна дівчинка. Про це УНН повідомляє посиланням на пресслужбу ДБР.
"До суду скеровано обвинувальний акт відносно лейтенанта медичної служби Головного військово-медичного клінічного центру ДПСУ за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.
Так, слідством встановлено, що 25 квітня 2019 року військовослужбовець, рухаючись на автомобілі Nissan Qashqai по проспекту Науки у місті Києві, здійснив наїзд на 12-річну дівчинку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.
"Дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження та досі перебуває у лікарні", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Львівщині військовослужбовець збив на смерть пішохода.