Лейтенант пойдет под суд за ДТП с 12-летней пострадавшей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Лейтенант медицинской службы предстанет перед судом за ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка. Об этом УНН сообщает ссылкой на пресс-службу ГБР.
"В суд направлено обвинительное заключение в отношении лейтенанта медицинской службы Главного военно-медицинского клинического центра ГПСУ за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
Так, следствием установлено, что 25 апреля 2019 года военнослужащий, двигаясь на автомобиле Nissan Qashqai по проспекту Науки в Киеве, совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
"Ребенок получил тяжелые телесные повреждения и до сих пор находится в больнице", - отмечается в сообщении.
Напомним, во Львовской области военнослужащий сбил насмерть пешехода.