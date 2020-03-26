Полицейский предстанет перед судом, по подозрению в получении 39 тыс. грн взятки

КИЕВ. 26 марта. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении одного из руководителей Варашского отдела полиции ГУ Нацполиции в Ровенской области, которого подозревают в получении 39 тыс гривен взятки за влияние на прокурора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.