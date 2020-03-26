Полицейский предстанет перед судом, по подозрению в получении 39 тыс. грн взятки

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении одного из руководителей Варашского отдела полиции ГУ Нацполиции в Ровенской области, которого подозревают в получении 39 тыс гривен взятки за влияние на прокурора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей Варашского отдела полиции ГУ Нацполиции в Ровенской области. Правоохранитель обвиняется в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Так, следствием установлено, что 7 августа 2019 года полицейский получил от депутата городского совета неправомерную выгоду в сумме 39 тысяч гривен.

"За взятку правоохранитель обещал повлиять на принятие решения прокурором местной прокуратуры по непривлечению депутата к ответственности за нарушения при установке и эксплуатации торговых павильонов, а также неотражение их в декларации об имущественном состоянии", - отмечается в сообщении.

Напомним, лейтенант медицинской службы предстанет перед судом за ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка.

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