В Житомирской области и.о. начальника полиции разоблачили на взятке за непривлечение водителей к ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Правоохранители разоблачили на взятке за непривлечение водителей к ответственности исполняющего обязанности заместителя начальника районного отделения ГУ Нацполиции Житомирской области и его сообщника - адвоката. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным спецслужбы, капитан полиции вместе с адвокатом организовали схему вымогательства и получения денег от местных жителей за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление авто в нетрезвом состоянии. Такса за решение вопроса об аннулировании производства составляла в среднем 10-12 тысяч гривен. Деньги, по словам сообщников, предназначались якобы для "улаживания вопроса" в суде.
Сотрудники спецслужбы задокументировали несколько фактов получения фигурантами неправомерной выгоды. По оперативным данным СБУ, ежемесячно злоумышленники "закрывали" до 10 административных производств.
Правоохранители задержали капитана полиции в одном из райцентров Житомирской области сразу после получения части очередной взятки.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для документирования других фактов получения неправомерной выгоды фигурантами дела.
Напомним, в Одесской области задержали и сообщили о подозрении двум полицейским за вымогательство взятки в размере 3 тыс. долларов и сбыт наркотиков.