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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 29660 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Первого заместителя председателя КГГА Поворозника поймали на взятке: требовал 125 тыс. долларов - СМИ

Первого заместителя председателя КГГА Поворозника поймали на взятке: требовал 125 тыс. долларов - СМИ

Киев  •  УНН

 • 16209 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника разоблачили на взятке. Об этом сообщает телеканал ZIK со ссылкой на источники в СБУ, передает УНН.

“Задокументировано противоправную деятельность первого заместителя председателя КГГА Н. Поворозника, который через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 тыс. долларов США от представителя компании-застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений”, — пишет издание.

“Сегодня сотрудники ГО КЗЭ задержали посредника после получения неправомерной выгоды в сумме 60 тыс. долларов США”, — добавляется в сообщении.

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По данным издания, было задокументировано, что “посредник с целью получения денежных средств действовал по указанию и согласованию с Поворозником и вынашивали намерения получить также и с другого объекта строительства 246 тыс. долларов США”.

Как отмечается, сейчас в КГГА проводятся обыски.

УНН пытается узнать подробности вокруг этой ситуации.

Напомним, в Киеве будут судить экс-следователя Генпрокуратуры по получение взятки в размере 25 тыс. долларов.

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