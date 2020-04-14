Первого заместителя председателя КГГА Поворозника поймали на взятке: требовал 125 тыс. долларов - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника разоблачили на взятке. Об этом сообщает телеканал ZIK со ссылкой на источники в СБУ, передает УНН.
“Задокументировано противоправную деятельность первого заместителя председателя КГГА Н. Поворозника, который через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 тыс. долларов США от представителя компании-застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений”, — пишет издание.
“Сегодня сотрудники ГО КЗЭ задержали посредника после получения неправомерной выгоды в сумме 60 тыс. долларов США”, — добавляется в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновника ГАСИ задержали на получении взятки за неналожение штрафа в 1,5 млн грн
По данным издания, было задокументировано, что “посредник с целью получения денежных средств действовал по указанию и согласованию с Поворозником и вынашивали намерения получить также и с другого объекта строительства 246 тыс. долларов США”.
Как отмечается, сейчас в КГГА проводятся обыски.
УНН пытается узнать подробности вокруг этой ситуации.
Напомним, в Киеве будут судить экс-следователя Генпрокуратуры по получение взятки в размере 25 тыс. долларов.