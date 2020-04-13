Посадовця ДАБІ затримали на отриманні хабара за ненакладання штрафу в 1,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Посадовця ДАБІ викрили під час отримання хабара, який він вимагав від представника приватного підприємця за те, що не буде притягувати до відповідальності і накладати штраф у розмірі 1,5 млн грн за порушення умов містобудування. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook прокуратури міста Києва.
“За процесуального керівництва прокуратури міста Києва Управлінням стратегічних розслідувань у місті Києві ДСР НП України спільно із слідчими СУ ГУНП у місті Києві викрито на хабарництві посадову особу Департаменту державного архітектурно будівельного контролю у Київській області. Як встановлено у ході контролю за вчиненням злочину, головний інспектор будівельного нагляду вказаного Департаменту вимагав від представника приватної компанії неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності за порушення умов містобудування та незастосування штрафних санкцій у розмірі 1,5 млн грн”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що сьогодні, 13 квітня, одразу після одержання неправомірної вигоди посадовця було затримано, а предмет хабара - талони на пальне номінальною вартістю 25 тис. грн - вилучено.
“Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 КК України. Слідчі дії тривають”, - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, у березні Кабмін проголосував за ліквідацію ДАБІ.