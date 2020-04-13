Посадовця ДАБІ затримали на отриманні хабара за ненакладання штрафу в 1,5 млн грн

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Посадовця ДАБІ викрили під час отримання хабара, який він вимагав від представника приватного підприємця за те, що не буде притягувати до відповідальності і накладати штраф у розмірі 1,5 млн грн за порушення умов містобудування. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook прокуратури міста Києва.