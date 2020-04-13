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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 30694 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 39454 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 55679 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 57164 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 80169 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 74250 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101123 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105354 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130548 просмотра

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Чиновника ГАСИ задержали на получении взятки за неналожение штрафа в 1,5 млн грн

Чиновника ГАСИ задержали на получении взятки за неналожение штрафа в 1,5 млн грн

Киев  •  УНН

 • 15637 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Чиновника ГАСИ разоблачили при получении взятки, которую он требовал от представителя частного предпринимателя за то, что не будет привлекать к ответственности и налагать штраф в размере 1,5 млн грн за нарушение условий градостроительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook прокуратуры города Киева.

"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева Управлением стратегических расследований в Киеве ДВР ЧП Украины совместно со следователями СУ ГУНП в Киеве разоблачено во взяточничестве должностное лицо Департамента государственного архитектурно строительного контроля в Киевской области. Как установлено в ходе контроля за совершением преступления, главный инспектор строительного надзора указанного Департамента требовал от представителя частной компании неправомерную выгоду за непривлечение к ответственности за нарушение условий градостроительства и неприменения штрафных санкций в размере 1,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Указано, что сегодня, 13 апреля, сразу после получения неправомерной выгоды должностное лицо было задержано, а предмет взятки - талоны на горючее номинальной стоимостью 25 тыс. грн - изъяты.

"Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Следственные действия продолжаются", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в марте Кабмин проголосовал за ликвидацию ГАСИ.

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