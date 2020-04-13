Чиновника ГАСИ задержали на получении взятки за неналожение штрафа в 1,5 млн грн

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Чиновника ГАСИ разоблачили при получении взятки, которую он требовал от представителя частного предпринимателя за то, что не будет привлекать к ответственности и налагать штраф в размере 1,5 млн грн за нарушение условий градостроительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook прокуратуры города Киева.