Чиновника ГАСИ задержали на получении взятки за неналожение штрафа в 1,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Чиновника ГАСИ разоблачили при получении взятки, которую он требовал от представителя частного предпринимателя за то, что не будет привлекать к ответственности и налагать штраф в размере 1,5 млн грн за нарушение условий градостроительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook прокуратуры города Киева.
"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева Управлением стратегических расследований в Киеве ДВР ЧП Украины совместно со следователями СУ ГУНП в Киеве разоблачено во взяточничестве должностное лицо Департамента государственного архитектурно строительного контроля в Киевской области. Как установлено в ходе контроля за совершением преступления, главный инспектор строительного надзора указанного Департамента требовал от представителя частной компании неправомерную выгоду за непривлечение к ответственности за нарушение условий градостроительства и неприменения штрафных санкций в размере 1,5 млн грн", - говорится в сообщении.
Указано, что сегодня, 13 апреля, сразу после получения неправомерной выгоды должностное лицо было задержано, а предмет взятки - талоны на горючее номинальной стоимостью 25 тыс. грн - изъяты.
"Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Следственные действия продолжаются", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в марте Кабмин проголосовал за ликвидацию ГАСИ.