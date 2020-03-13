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Кабмін проголосував за ліквідацію ДАБІ

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Кабінет міністрів України на виїзному засіданні підтримав ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції, передає кореспондент УНН.

Так, на засіданні Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поставив пункт 4.2 порядку денного "Про ліквідацію Державного архітектурно-будівельної інспекції, внесення змін до деяких постанов КМУ", на голосування.

Міністерство культури звернулось із проханням "врахувати зауваження міністерства в частині охорони культурної спадщини".

Шмигаль запропонував прийняти проект постанови з врахуванням зауважень профільних міністерств, які доопрацьовуються протягом одного дня, після цього - опублікувати, з урахуванням тих пропозицій, які були надані від профільних міністерств.

"Сьогодні ми приймаємо цих два рішення, в середу буде прийнято три кадрових рішення, де ми призначимо відповідних виконуючих обов’язки, які будуть далі проводити державну реєстрацію... і, відповідно, буде призначений голова ліквідаційної комісії ДАБІ, який буде якраз здійснювати ліквідацію… Перехідний період займе від 2 до 3 місяців… Якщо інших зауважень немає, ставиться на голосування пункт 4,2 про ліквідацію державної архітектурно-будівельної інспекції і внесення змін до деяких постанов КМУ з врахуванням пропозицій і зауважень профільних міністерств з доопрацюванням протягом одного дня", - сказав прем’єр.

Міністри підтримали рішення.

Як повідомлялося раніше в УНН, 5 березня Президент України Володимир Зеленський заявив, що ДАБІ ліквідують протягом двох тижнів.

Українські Національні Новини

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