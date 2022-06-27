Воздушные войска беларуси тренировались ночью в Барановичах - мониторинг
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В Барановичах в беларуси ночью тренировались воздушные войска рб. Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн", что мониторит военную активность в беларуси, пишет УНН.
Цитата
«Барановичи, начало тренировочных полетов ВВС рб. 23:20 замечены над Ляховичским районом», – говорится в сообщении.
Дополнение
Генштаб ВСУ сообщал, что беларусь продолжает оказывать военную поддержку рф, в Белгородскую область отправлено до 20 вагонов боеприпасов.
Также Генштаб сообщал, что в беларуси готовят российские ДРГ для дальнейших действий в Украине.
Ранее
В ночь на 25 июня российские войска из “Искандеров” нанесли ракетный удар по Украине с территории беларуси. Также из беларуси впервые были применены бомбардировщики Ту-22М3.
Главное разведуправление Минобороны Украины заявило, что ракетные удары с территории беларуси – масштабная провокация рф с целью дальнейшего втягивания беларуси в войну против Украины.