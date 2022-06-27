Повітряні війська білорусі тренувалися вночі у Барановичах - моніторинг
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У Барановичах у білорусі уночі тренувалися повітряні війська рб. Про це повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн", що моніторить військову активність у білорусі, пише УНН.
Цитата
«Барановичі, початок тренувальних польотів ВПС рб. 23:20 помічені над Ляховичським районом», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Генштаб ЗСУ повідомляв, що білорусь продовжує надавати військову підтримку рф, до Білгородської області відправлено до 20 вагонів боєприпасів.
Також Генштаб повідомляв, що у білорусі готують російські ДРГ для подальших дій в Україні.
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У ніч на 25 червня російські війська з “Іскандерів” завдали ракетного удару по Україні з території білорусі. Також з білорусі вперше були застосовані бомбардувальники Ту-22М3.
Головне розвідуправління Міноборони України заявило, що ракетні удари з території білорусі – масштабна провокація рф з метою подальшого втягування Білорусі у війну проти України.