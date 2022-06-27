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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Повітряні війська білорусі тренувалися вночі у Барановичах - моніторинг

Повітряні війська білорусі тренувалися вночі у Барановичах - моніторинг

Київ • УНН

 • 232948 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. У Барановичах у білорусі уночі тренувалися повітряні війська рб. Про це повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн", що моніторить військову активність у білорусі, пише УНН.

Цитата

«Барановичі, початок тренувальних польотів ВПС рб. 23:20 помічені над Ляховичським районом», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Генштаб ЗСУ повідомляв, що білорусь продовжує надавати військову підтримку рф, до Білгородської області відправлено до 20 вагонів боєприпасів.

Також Генштаб повідомляв, що у білорусі готують російські ДРГ для подальших дій в Україні.

Раніше

У ніч на 25 червня російські війська з “Іскандерів” завдали ракетного удару по Україні з території білорусі. Також з білорусі вперше були застосовані бомбардувальники Ту-22М3.

Головне розвідуправління Міноборони України заявило, що ракетні удари з території білорусі – масштабна провокація рф з метою подальшого втягування Білорусі у війну проти України.

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