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Наводнение в Китае продолжает забирать жизни

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. По состоянию на 19:00 четверга, 13 июня, в общей сложности 12 человек погибли, еще три числятся пропавшими без вести в результате вызванных сильными дождями наводнений, которые обрушились на провинцию Цзянси Восточный Китай, об этом сообщили сегодня местные власти, передает УНН со ссылкой на Синьхуа. 

Наводнение в Китае продолжает забирать жизни

Стихия затронула около 3 млн местных жителей, 229 тыс. из которых были эвакуированы, 120 тыс. остро нуждаются в помощи, сообщают в департаменте по управлению чрезвычайными ситуациями провинции Цзянси.

Начавшиеся 6 июня ливневые дожди затопили 80 уездов и городских округов указанной провинции.

Согласно данным департамента, от стихии пострадали посевы сельхозкультур площадью 208,7 тыс. га, разрушены 3 тыс. 918 домов.

Прямые экономические потери оцениваются в 8,78 млрд юаней, около 1,27 млрд долларов США.

Власти провинции направили в пострадавшие районы предметы первой необходимости, чтобы гарантировать основные жизненные потребности людей. Провинциальное правительство также выделило 6 млн юаней в фонд ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как сообщал УНН, в Китае из-за наводнений эвакуировали десятки тысяч людей

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