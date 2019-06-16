Наводнение в Китае продолжает забирать жизни

Стихия затронула около 3 млн местных жителей, 229 тыс. из которых были эвакуированы, 120 тыс. остро нуждаются в помощи, сообщают в департаменте по управлению чрезвычайными ситуациями провинции Цзянси.

Начавшиеся 6 июня ливневые дожди затопили 80 уездов и городских округов указанной провинции.

Согласно данным департамента, от стихии пострадали посевы сельхозкультур площадью 208,7 тыс. га, разрушены 3 тыс. 918 домов.

Прямые экономические потери оцениваются в 8,78 млрд юаней, около 1,27 млрд долларов США.

Власти провинции направили в пострадавшие районы предметы первой необходимости, чтобы гарантировать основные жизненные потребности людей. Провинциальное правительство также выделило 6 млн юаней в фонд ликвидации последствий стихийных бедствий.



Как сообщал УНН, в Китае из-за наводнений эвакуировали десятки тысяч людей.