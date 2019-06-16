Повінь в Китаї продовжує забирати життя
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Станом на 19:00 четверга, 13 червня, в цілому 12 людей загинули, ще три числяться зниклими без вісті в результаті викликаних сильними дощами повеней, які обрушилися на провінцію Цзянсі, Східний Китай, про це повідомила сьогодні місцева влада, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Стихія торкнулася близько 3 млн місцевих жителів, 229 тис. з яких були евакуйовані, 120 тис. гостро потребують допомоги, повідомляють в департаменті з управління надзвичайними ситуаціями провінції Цзянси.
Розпочаті 6 червня зливи затопили 80 повітів і міських округів зазначеної провінції.
Згідно з даними департаменту, від стихії постраждали посіви сільгоспкультур площею 208,7 тис. га, зруйновано 3 тис. 918 будинків.
Прямі економічні втрати оцінюються в 8,78 млрд юанів, близько 1,27 млрд доларів США.
Влада провінції направили в постраждалі райони предмети першої необхідності, щоб гарантувати основні життєві потреби людей. Уряд провінції також виділив 6 млн юанів в фонд ліквідації наслідків стихійних лих.
Як повідомляв УНН, в Китаї через повені евакуювали десятки тисяч людей .