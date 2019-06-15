В Китае из-за наводнений эвакуировали десятки тысяч людей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В связи с серьезными наводнениями в провинции Гуандун на юге Китая власти задействовали механизм экстренного реагирования на ЧС, 56 тыс. местных жителей были эвакуированы в экстренном порядке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Xinhua.
Профильные ведомства направили рабочие группы в пострадавшие районы для организации работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, сообщили в министерстве по управлению чрезвычайными ситуациями.
С 9-го июня в семи городах этой провинции, включая Хэюань, Мэйчжоу и Шаогуань, произошли серьезные наводнения, вызванные ливнями.
Согласно данным местных властей, 19 человек погибли и еще трое считаются пропавшими без вести. Стихийные бедствия затронули 357 тыс. человек, 56 тыс. местных жителей были эвакуированы в экстренном порядке.
От наводнений пострадали посевы сельхозкультур площадью 47,6 тыс. га, в частности, более 700 га посевов были уничтожены.
Местные власти доставили в названные районы большое количество палаток, складных кроватей и одеял для оказания помощи пострадавшим. Работы по ликвидации последствий стихии продолжаются.
Напомним, в Индонезии от наводнения пострадали десятки тысяч людей.