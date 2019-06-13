В Индонезии от наводнения пострадали десятки тысяч людей
Киев • УНН
КИЕВ .13 июня. УНН. В центральной части Индонезии в результате наводнения пострадали десятки тысяч человек, сообщает УНН со ссылкой на The Straits Times.
В центральной части Индонезии сильные дожди привели к наводнениям и оползням.
Как отмечается, в результате наводнения не было погибших, но стихия в районе Северного Конавэ и Юго-Восточного Сулавеси, что привело к наводнениям на трех реках, заставила покинуть дома 5 703 человека в 42 селах. В Восточном Калимантане 16 385 человек пострадали в течение выходных. В Южном Сулавеси более 5 000 человек пострадали от наводнения.
Национальное ведомство по ликвидации последствий стихийного бедствия сообщил, что ливни в провинциях Южный Сулавеси, Юго-Восточный Сулавеси, Центральный Сулавеси и Восточный Калимантан затопили и снесли дома. А также были затоплены сотни гектаров сельхозугодий.
Власти Индонезии еще не дали оценку ущербу в результате стихии.
Причиной таких погодных условий стала осцилляция Маддена-Джулиана - внутрисезонное атмосферное явление в тропиках, что влияет на количество осадков в регионе.
Метеорологи прогнозируют такие же погодные условия для центрального региона Индонезии еще на несколько дней.
Как сообщал УНН, непогода в Китае продолжает забирать человеческие жизни.