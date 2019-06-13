В Індонезії від повені постраждали десятки тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У центральній частині Індонезії внаслідок повені постраждали десятки тисяч людей, повідомляє УНН з посиланням на The Straits Times.
У центральній частині Індонезії сильні дощі призвели до повеней та зсувів.
Як зазначається, у результаті повені не було загиблих, але стихія в районі Північного Конаве та Південно-Східного Сулавесі, що призвела до поводі на трьох річках, змусила покинути будинки 5 703 людини в 42 селах. У Східному Калімантані 16 385 осіб постраждали протягом вихідних. У Південному Сулавесі понад 5 000 осіб постраждали від повені.
Національне відомство з ліквідації наслідків стихійного лиха повідомило, що зливи в провінціях Південне Сулавесі, Південно-Східне Сулавесі, Центральне Сулавесі та Східний Калімантан затопили і знесли будинки. А також були затоплені сотні гектарів сільгоспугідь.
Влада Індонезії ще не дала оцінку збиткам внаслідок стихії.
Причиною таких погодних умов стала осциляція Маддена-Джуліана - внутрішньосезонне атмосферне явище в тропіках, що впливає на кількість опадів у регіоні.
Метеорологи прогнозують такі ж погодні умови для центрального регіону Індонезії ще на кілька днів.
Як повідомляв УНН, негода у Китаї продовжує забирати людські життя.