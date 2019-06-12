Негода в Китаї продовжує забирати людські життя
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Як мінімум 19 людей загинули в результаті повеней, викликаних проливними дощами на півдні Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
За повідомленням місцевого відомства з управління надзвичайними ситуаціями, в Гуансі-Чжуанському автономному районі зливи, що йдуть вже тиждень, викликали повені в шести містах. В результаті 12 людей загинули, більше 570 тис. людей постраждали.
Повені також зруйнували понад 1300 будинків і пошкодили 33,5 тис. га сільгоспугідь.
У сусідній провінції Гуандун, станом на 10:00 вівторка, сім осіб загинули, одна людина зникла безвісти після того, як зливи зруйнували дороги і будинки.
Три повіти міста Хеюань найбільшою мірою постраждали від злив, що тривали більше тижня. Стихія торкнулася 110 тис. чоловік і зруйнувала 956 житлових будинків.
Національний метеорологічний центр Китаю у вівторок обновив "синє" попередження щодо проливних дощів, спрогнозувавши грози в пров. Гуйчжоу, Гуандун, Хунань, Фуцзянь, Ганьсу, в місті Чунцин, Гуансі-Чжуанському автономному районі, а також на Тайвані.
Проливні дощі очікуються в частині районів на півдні Китаю, де місцями кількість опадів досягне 150 мм.
Раніше УНН повідомляв про 16 загиблих.