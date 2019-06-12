Непогода в Китае продолжает забирать человеческие жизни
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Как минимум 19 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями на юге Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
По сообщению местного ведомства по управлению чрезвычайными ситуациями, в Гуанси-Чжуанском автономном районе идущие уже неделю ливни вызвали наводнения в шести городах. В результате 12 человек погибли, более 570 тыс. человек пострадали.
Наводнения также разрушили более 1300 домов и повредили 33,5 тыс. га сельхозугодий.
В соседней провинции Гуандун, по состоянию на 10:00 вторника, семь человек погибли, один пропал без вести после того, как ливни разрушили дороги и дома.
Три уезда города Хэюань в наибольшей степени пострадали от ливней, продолжавшихся более недели. Стихия затронула 110 тыс. человек и разрушила 956 жилых домов.
Национальный метеорологический центр Китая во вторник обновил "синее" предупреждение о проливных дождях, спрогнозировав грозы в пров. Гуйчжоу, Гуандун, Хунань, Фуцзянь, Ганьсу, в городе Чунцин, Гуанси-Чжуанском автономном районе, а также на Тайване.
Проливные дожди ожидаются в части районов на юге Китая, где местами количество осадков достигнет 150 мм.
Ранее УНН сообщал о 16 погибших.