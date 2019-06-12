В Китае возросло число жертв из-за непогоды до 16 человек

В Гуанси-Чжуанском автономном районе, недельные дожди вызвали наводнения, где погибли девять человек и пострадали более 360 000 человек. Повреждено более 1300 домов, и эвакуировано почти 17 000 жителей.

В соседней провинции Гуандун погибли семь человек, и один считается пропавшим.

Метеорологи объявили "желтый" предупреждение, прогнозируя дождь в течение следующих суток.

Напомним, наводнения в Великобритании заблокировали движение по железной дороге.