В Китае возросло число жертв из-за непогоды до 16 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В Китае, в результате сильных ливней возросло число жертв до 16 человек, и 12 считаются пропавшими без вести, сообщает УНН со ссылкой на "Синьхуа".
В Гуанси-Чжуанском автономном районе, недельные дожди вызвали наводнения, где погибли девять человек и пострадали более 360 000 человек. Повреждено более 1300 домов, и эвакуировано почти 17 000 жителей.
В соседней провинции Гуандун погибли семь человек, и один считается пропавшим.
Метеорологи объявили "желтый" предупреждение, прогнозируя дождь в течение следующих суток.
Напомним, наводнения в Великобритании заблокировали движение по железной дороге.