У Китаї зросла кількість жертв через негоду до 16 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У Китаї, внаслідок сильних злив зросла кількість жертв до 16 осіб, та 12 вважаються зниклими безвісти, повідомляє УНН з посиланням на "Сіньхуа".
У Гуансі-Чжуанському автономному районі, тижневі зливи спричинили повені, де загинуло дев'ять осіб і постраждало понад 360 тисяч людей. Пошкоджено понад 1300 будинків, та евакуйовано майже 17 000 жителів.
У сусідній провінції Гуандун загинуло семеро людей, та одна вважається зниклою.
Метеорологи оголосили "жовте" попередження, прогнозуючи дощ протягом наступної доби.
Нагадаємо, повені у Великій Британії заблокували рух залізницею.