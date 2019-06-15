У Китаї через повені евакуювали десятки тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У зв'язку з серйозними повенями в провінції Гуандун на півдні Китаю влада задіяла механізм екстреного реагування на НС, 56 тис. місцевих жителів були евакуйовані в екстреному порядку. Про це УНН повідомляє з посиланням на Xinhua.
Профільні відомства направили робочі групи в постраждалі райони для організації роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха, повідомили в міністерстві з управління надзвичайними ситуаціями.
З 9-го червня в семи містах цієї провінції, включаючи Хеюань, Мейчжоу і Шаогуань, сталися серйозні повені, викликані зливами.
Згідно з даними місцевої влади, 19 людей загинули і ще троє вважаються зниклими безвісти. Стихійне лихо зачепило 357 тис. осіб, 56 тис. місцевих жителів були евакуйовані в екстреному порядку.
Від повеней постраждали посіви сільгоспкультур площею 47,6 тис. га, зокрема, понад 700 га посівів були знищені.
Місцева влада доставила в названі райони велику кількість наметів, складних ліжок і ковдр для надання допомоги постраждалим. Роботи з ліквідації наслідків стихії тривають.
Нагадаємо, в Індонезії від повені постраждали десятки тисяч людей.