Повестки с QR-кодом и новые правила проверки: Кабмин изменил порядок призыва

Правительство внесло изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период. Уточнятся требования к повесткам, их проверке и отправке. В частности, повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра, будут иметь QR-код. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Уточнены требования к повесткам, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в части присвоения таким повесткам уникального электронного идентификатора в виде QR-кода, с помощью которого можно проверить всю информацию, указанную в повестке - написал Мельничук в Telegram.

Также правительство определило механизм проверки действия повесток, сформированных с помощью ЕГРПВР, в том числе с помощью электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, в частности, с использованием его мобильного приложения.

Кроме того, определен статус повесток на бланке и повесток, сформированных с помощью ЕГРПВР (в том числе в распечатанном виде) и их юридической силы.

«Определены адреса отправки повестки резервисту или военнообязанному, который уточнил свои персональные данные после завершения 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных. Уточнено содержание информации, содержащейся в описании вложения и направляется вместе с повесткой», - рассказал Мельничук.

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