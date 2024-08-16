Повестки с QR-кодом и новые правила проверки: Кабмин изменил порядок призыва
Киев • УНН
Правительство внесло изменения в порядок призыва, уточнив требования к повесткам и их проверке. Повестки, сформированные через ЕГРПВР, будут иметь QR-код для проверки информации, а их силу можно будет проверить в электронном кабинете.
Правительство внесло изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период. Уточнятся требования к повесткам, их проверке и отправке. В частности, повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра, будут иметь QR-код. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Уточнены требования к повесткам, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в части присвоения таким повесткам уникального электронного идентификатора в виде QR-кода, с помощью которого можно проверить всю информацию, указанную в повестке
Также правительство определило механизм проверки действия повесток, сформированных с помощью ЕГРПВР, в том числе с помощью электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, в частности, с использованием его мобильного приложения.
Кроме того, определен статус повесток на бланке и повесток, сформированных с помощью ЕГРПВР (в том числе в распечатанном виде) и их юридической силы.
«Определены адреса отправки повестки резервисту или военнообязанному, который уточнил свои персональные данные после завершения 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных. Уточнено содержание информации, содержащейся в описании вложения и направляется вместе с повесткой», - рассказал Мельничук.
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