"Повестись" не могут, в крайнем случае будут искать варианты: вероятная реакция партнеров-стран ЕС на "вкид" путина о готовности к переговорам
Страны ЕС вряд ли поддадутся на попытки путина заверить их в "открытости" к переговорам по войне рф в Украине. Западные партнеры будут рассматривать все варианты, чтобы сохранить Украину, считает Алексей Ижак из Национального института стратегических исследований. Несмотря на беспокойство, эксперт подчеркнул, что западная помощь Украине продолжится в ближайшие недели.
"Час діяти, Україно!" снова в действии: во Львовской области обновили районную больницу
Во Львовской области обновили районную больницу.
ООН предупредила о замедлении предоставления помощи Украине
Агентство ООН по делам беженцев предупредило о прогнозируемом замедлении помощи Украине, отметив, что гуманитарная ситуация в стране остается тяжелой. Несмотря на достаточное финансирование в 2022 и 2023 годах, в 2024 году ожидается неизбежное сокращение помощи, поскольку эта проблема потеряла глобальное внимание.
Зимой потребление электроэнергии украинской промышленностью выросло почти на 40% - Минэнерго
Украинская промышленность и население значительно увеличили потребление электроэнергии зимой. Такой рост стал возможным благодаря стабильной работе энергосистемы, несмотря на вражеские обстрелы.
Неуловимый Джо: куда и почему исчез из информационного поля экс-премьер Владимир Гройсман
Куда и почему исчез из информационного поля бывший премьер-министр Владимир Гройсман.
В зоне обороны юга украинские воины отбили 6 штурмов врага и продолжают расширение плацдарма
Украинские войска в южной зоне обороны отбили шесть вражеских атак, продолжая расширять плацдарм, несмотря на продолжающиеся артиллерийские обстрелы и удары беспилотников. Неудачные атаки противника привели к отступлению, продолжается контрбатарейная борьба.
Удар по Яворовскому полигону: СБУ разоблачила пособника рф, который помог завербовать корректировщика
Экс-лидер запрещенной в Украине партии "русский блок" сотрудничал с российскими спецслужбами, чтобы завербовать ракетного наводчика для воздушной атаки на Яворовский полигон.
ГБР: завершено следствие по делу экс-чиновников Минобороны на более 1,4 млрд грн по закупке некачественной амуниции
Государственное бюро расследований (ГБР) в Украине завершило досудебное расследование в отношении бывших должностных лиц Министерства обороны по факту закупки некачественных боеприпасов, что стоило государству около 1,4 миллиарда гривен. Их обвиняют в растрате средств на сумму более 222 миллионов гривен.
Госдеп: если США не смогут оказать помощь, будут ощутимые последствия, и в конце концов пострадает украинский народ
США не имеют источников финансирования для помощи Украине без голосования в Конгрессе за новый пакет помощи, заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател. Он предупредил, что бездействие может иметь ощутимые последствия.
Санду начала консультации по референдуму о вступлении Молдовы в ЕС
Президент Молдовы Майя Санду инициировала консультации по организации референдума о вступлении страны в ЕС. Первые консультации с общественностью состоялись 25 января, запланированы и другие с участием различных общественных деятелей.