"Повестись" не могут, в крайнем случае будут искать варианты: вероятная реакция партнеров-стран ЕС на "вкид" путина о готовности к переговорам

Вроде бы "сигнал" о готовности к переговорам по войне в рф, согласно информации Bloomberg, прислал президент рф владимир путин. Заведующий сектором Национального института стратегических исследований Алексей Ижак, в эфире КИЕВ24, прокомментировал возможную реакцию основных стран, оказывающих поддержку Украине, на упрек кремлевского руководителя, передает УНН.

"Повестись" они не могут. Но учитывать, что можно сделать они могут - отметил эксперт.

По его мнению, если учитывать неблагоприятное развитие событий, например не лучшие перспективы с мобилизацией и военной помощью, в частности проблемы с оружием, тогда основные западные партнеры могут рассматривать варианты, которые позволят сохранить Украину, в соответствии с текущим состоянием.

Допустим, если они видят, что все плохо, то они будут искать определенные варианты, чтобы сохранить Украину так, как она есть. - рассуждает эксперт.

Впрочем, Алексей Ижак подчеркнул, что с западной помощью все будет нормально в ближайшие недели.

Напомним,

Президент США Джо Байден надеется на то, что соглашение по границе США и Мексики, которое может разблокировать финансирование для Украины, может быть достигнуто на этой неделе, по меньшей мере в Сенате, контролируемом демократами, и заявил, что готов одобрить "масштабные изменения".

Агентство ООН по делам беженцев предупредило о прогнозируемом замедлении помощи Украине, отметив, что гуманитарная ситуация в стране остается тяжелой.