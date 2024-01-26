"Повестися" не можуть, в крайньому випадку шукатимуть варіанти: імовірна реакція партнерів-країн ЄС на "закид" путіна про готовність до переговорів

Начебто "сигнал" про готовність до перемовин щодо війни в рф, згідно з інформацією Bloomberg, надіслав президент рф володимир путін. Завідувач сектору Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак, в ефірі КИЇВ24, прокоментував імовірну реакцію основних країн, які надають підтримку Україні, на закид кремлівського очільника, передає УНН.

"Повестися" вони не можуть. Але враховувати, що можна зробити вони можуть

На його думку, якщо враховувати несприятливий розвиток подій, наприклад не кращі перспективи з мобілізацією та військовою допомогою, зокрема проблеми зі зброєю, тоді основні західні партнери можуть розглядати варіанти, що дозволять зберегти Україну, відповідно до поточного стану.

Припустимо, якщо вони бачать, що все погано, то вони будуть шукати певні варіанти, щоб зберегти Україну так, як вона є.