"Повестися" не можуть, в крайньому випадку шукатимуть варіанти: імовірна реакція партнерів-країн ЄС на "закид" путіна про готовність до переговорів
Київ • УНН
Країни ЄС навряд чи піддадуться на спроби путіна запевнити їх у "відкритості" до переговорів щодо війни рф в Україні. Західні партнери будуть розглядати всі варіанти, щоб зберегти Україну, вважає Олексій Їжак з Національного інституту стратегічних досліджень. Незважаючи на занепокоєння, експерт підкреслив, що західна допомога Україні продовжиться в найближчі тижні.
Начебто "сигнал" про готовність до перемовин щодо війни в рф, згідно з інформацією Bloomberg, надіслав президент рф володимир путін. Завідувач сектору Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак, в ефірі КИЇВ24, прокоментував імовірну реакцію основних країн, які надають підтримку Україні, на закид кремлівського очільника, передає УНН.
"Повестися" вони не можуть. Але враховувати, що можна зробити вони можуть
На його думку, якщо враховувати несприятливий розвиток подій, наприклад не кращі перспективи з мобілізацією та військовою допомогою, зокрема проблеми зі зброєю, тоді основні західні партнери можуть розглядати варіанти, що дозволять зберегти Україну, відповідно до поточного стану.
Припустимо, якщо вони бачать, що все погано, то вони будуть шукати певні варіанти, щоб зберегти Україну так, як вона є.
Втім, Олексій Їжак підкреслив, що із західною допомогою все буде нормально у найближчі тижні.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден сподівається на те, що угода щодо кордону США та Мексики, що може розблокувати фінансування для України, може бути досягнута на цьому тижні, щонайменше в Сенаті, контрольованому демократами, і заявив, що готовий схвалити "масштабні зміни".
Агентство ООН у справах біженців попередило про прогнозоване уповільнення допомоги Україні, зазначивши, що гуманітарна ситуація в країні залишається важкою.