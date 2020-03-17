Вернуться из-за рубежа изъявили желание более 3,6 тысяч украинцев - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В посольстсво Украины за границей обратились более 3,6 украинцев, изъявивших желание вернуться домой. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Егор Божок на брифинге о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день у нас есть зарегистрировано 3644 наши соотечественники, которые выразили желание идентифицировать себя в наших посольствах и обратились с просьбой о возвращении домой. Работа с этим ведется. И они вскоре прибудут домой", - сказал Божок.
По его словам, сейчас все силы и средства сконцентрированы на том, чтобы не оставить ни одного гражданина Украины за границей без внимания.
"За последние сутки нам удалось вернуть домой несколько тысяч соотечественников. Пути возвращения есть не только воздушные. Также мы используем наземные границы", - добавил Божок.
Напомним, по состоянию на утро вторника в международный аэропорт "Борисполь" прибыло 38 рейсов из-за рубежа с украинскими гражданами.