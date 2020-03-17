Повернутися з-за кордону виявили бажання понад 3,6 тисяч укранців – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. До посольстсв України за кордоном звернулися понад 3,6 тисяч українців, які виявили бажання повернутися додому. Про це сказав заступник міністра закордонних справ Єгор Божок під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні у нас є зареєстровано 3644 наші співвітчизники, які виявили бажання ідентифікувати себе в наших посольствах і звернулися з проханням про повернення додому. Робота з цим ведеться . і вони незабаром прибудуть додому", - сказав Божок.
За його словами, наразі всі сили і засоби сконцентровані на те, щоб не залишити жодного громадянина України за кордоном без уваги.
"За останню добу нам вдалося повернути додому декілька тисяч співгромадян. Шляхи повернення є не тільки повітряні. Також ми використовуємо наземні кордони", - додав Божок.
Нагадаємо, станом на ранок вівторка до міжнародного аеропорту “Бориспіль” прибуло 38 рейсів з-за кордону з українськими громадянами.