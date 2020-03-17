Повернутися з-за кордону виявили бажання понад 3,6 тисяч укранців – МЗС

КИЇВ. 17 березня. УНН. До посольстсв України за кордоном звернулися понад 3,6 тисяч українців, які виявили бажання повернутися додому. Про це сказав заступник міністра закордонних справ Єгор Божок під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.