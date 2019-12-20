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Незаконна компенсація за житло: екснардепу Полякову повідомлено про підозру

Незаконна компенсація за житло: екснардепу Полякову повідомлено про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Народному депутату України VIII скликання Максиму Полякову повідомлено про підозру через незаконне отримання 367 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу САП.

“У п’ятницю, 20 грудня 2019 року, за погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено ще одному (вже третьому) народному депутату України VIII скликання про підозру у незаконному отриманні 367 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці. Окрім того, вказаному ексдепутату інкриміновано вчинення ще одного злочину — а саме внесення недостовірних відомостей до декларацій за 2016–2017 роки”, — йдеться в повідомленні.

Так, слідством встановлено, що колишній народний депутат із кінця 2016 року проживав у власній квартирі у Києві. Попри це він продовжував отримувати компенсацію за нібито сплачувану вартість оренди номера у готелі “Київ”. За лютий 2018 року — серпень 2019 року ексдепутат незаконно отримав 367 тис гривень виплат.

“Крім того, встановлено, що колишній депутат у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік свідомо не зазначив фактичне набуття у власність вищевказаної квартири, вартість якої сягає близько 10,91 млн гривень (нерухомість зареєстровано на близьку особу) та дороговартісних предметів побуту. А у декларації за 2017 рік колишній народний обранець не вказав 5,24 млн грн доходів та видатків у розмірі 5,19 млн грн у зв’язку з придбанням квартири”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що колишньому нардепу інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ст. 366-1 (Декларування недостовірної інформації) та ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

Зазначимо, що УНН стало відомо з власних джерел, що йдеться про колишнього нардепа Максима Полякова.

Раніше було повідомлено підозру за фактом незаконного отримання компенсації за житло народному депутату Верховної Ради VIII скликання Дмитру Колєснікову та екснардепу Сольвару.

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