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Незаконная компенсация за жилье: экс-нардепу Полякову сообщено о подозрении

Незаконная компенсация за жилье: экс-нардепу Полякову сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

 • 12280 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Народному депутату Украины VIII созыва Максиму Полякову сообщено о подозрении из-за незаконного получения 367 тыс. гривен компенсации за наем жилья в столице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

"В пятницу, 20 декабря 2019 года, по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено еще одному (уже третьему) народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в незаконном получении 367 тыс. гривен компенсации за наем жилья в столице. Кроме того, указанном экс-депутату инкриминируется совершение еще одного преступления - а именно внесение недостоверных сведений в декларации за 2016-2017 годы", - говорится в сообщении.

Так, следствием установлено, что бывший народный депутат из конца 2016 года проживал в собственной квартире в Киеве. Несмотря на это он продолжал получать компенсацию за якобы выплачиваемую стоимость аренды номера в гостинице "Киев". За февраль 2018 - август 2019 экс-депутат незаконно получил 367 тыс. гривен выплат.

"Кроме того, установлено, что бывший депутат в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 год сознательно не указал фактическое приобретение в собственность вышеуказанной квартиры, стоимость которой составляет около 10,91 млн гривен (недвижимость зарегистрировано на близкое лицо) и дорогостоящих предметов обихода. А в декларации за 2017 год бывший народный избранник не указал 5,24 млн грн доходов и расходов в размере 5,19 млн грн в связи с приобретением квартиры", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что бывшему нардепу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 366-1 (Декларирование недостоверной информации) и ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Отметим, что оУНН стало известно из собственных источников, что речь идет о бывшем нардепе Максиме Полякове.

Ранее сообщалось подозрение по факту незаконного получения компенсации за жилье народного депутата Верховной Рады VIII созыва Дмитрию Колесникову и экс-нардепу Сольвару.

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