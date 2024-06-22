Во Львове ликвидируют последствия непогоды. Как сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, повалено около 100 деревьев, повреждено до 10 крыш, возможно частичное отксутствие света, передает УНН.

Продолжается ликвидация последствий непогоды, которая прошла сегодня Львовом. Провели комиссию по чрезвычайным ситуациям. Главное - ни один человек не пострадал. Работа общественного транспорта восстановлена полностью. Повалено около 100 деревьев. (Обследование продолжается). Повреждено до 10 крыш - сообщил Садовый.

По данным городского головы, на Валовой провалился дымоход шести этажного дома, повредил крышу.

"Повреждены линии электропередач. Возможно частичное отсутствие света. Коммунальные службы расчищают дороги и дождеприемники. Приоритет на главных путях, которые должны быть проездными", - резюмировал Садовый.

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