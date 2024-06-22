Повалено близько 100 дерев, пошкоджено до 10 дахів: Садовий про наслідки потужної грози у Львові
Київ • УНН
Триває ліквідація наслідків негоди, яка пройшла сьогодні Львовом. Провели комісію з надзвичайних ситуацій. Головне – жодна людина не постраждала.
У Львові ліквідують наслідки негоди. Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, повалено близько 100 дерев, пошкоджено до 10 дахів, можлива часткова відксутність світла, передає УНН.
Триває ліквідація наслідків негоди, яка пройшла сьогодні Львовом. Провели комісію з надзвичайних ситуацій. Головне – жодна людина не постраждала. Роботу громадського транспорту відновлено повністю. Повалено близько 100 дерев. (Обстеження триває). Пошкоджено до 10 дахів
За даними міського голови, на Валовій провалився димохід шестиповерхового будинку, пошкодив дах.
"Пошкоджено лінії електропередач. Можлива часткова відсутність світла. Комунальні служби розчищають дороги та дощоприймачі. Пріоритет на головних шляхах, які мають бути проїзними", - резюмував Садовий.
На Львів обрушилася потужна гроза22.06.24, 15:03 • 19259 переглядiв