На Львів обрушилася потужна гроза
Київ • УНН
Потужна гроза обрушилася на Львів, викликавши проливний дощ, сильний вітер, про що повідомив мер міста Андрій Садовий і про що свідчать опубліковані в соціальних мережах кадри, що демонструють наслідки суворої погоди.
Львів накрила потужна гроза, про що повідомив мер міста Андрій Садовий. Тим часом у соцмережах публікують відео наслідків стихії, пише УНН.
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"У Львові потужна гроза! Будьте обережні! Не стійте під деревами!!" - написав Садовий у Telegram.
У місцевих пабліках публікують наслідки негоди на різних вулицях міста, а також району.
На оприлюднених кадрах видно зливу, повідомляють про сильний вітер.
Негода наступає: злива з градом обрушилась на Київ і область04.06.24, 17:01 • 69352 перегляди