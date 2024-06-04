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Негода наступає: злива з градом обрушилась на Київ і область

Київ • УНН

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Сильний дощ і град накрили вулиці Києва та Київської області.

На Київщині вирує негода - столицю та область накрила злива з градом, повідомляє УНН

Потужна злива лютує зокрема у передмісті столиці. 

У мережі публікують перші відео негоди. 

У Києві в деяких районах також почалась злива та випав град. Зокрема в мікрорайоні Виноградар. 

Людей закликають запастися парасольками. 


Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що у більшості областей України сьогодні очікуються короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали, температура повітря вночі становитиме від 12-17°C, удень - до 22-33°C тепла. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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