Негода наступає: злива з градом обрушилась на Київ і область
Київ • УНН
Сильний дощ і град накрили вулиці Києва та Київської області.
На Київщині вирує негода - столицю та область накрила злива з градом, повідомляє УНН.
Потужна злива лютує зокрема у передмісті столиці.
У мережі публікують перші відео негоди.
У Києві в деяких районах також почалась злива та випав град. Зокрема в мікрорайоні Виноградар.
Людей закликають запастися парасольками.
Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що у більшості областей України сьогодні очікуються короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали, температура повітря вночі становитиме від 12-17°C, удень - до 22-33°C тепла.