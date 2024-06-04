Непогода наступает: ливень с градом обрушился на Киев и область
Киев • УНН
Сильный дождь и град накрыли улицы Киева и Киевской области.
В Киевской области бушует непогода-столицу и область накрыл ливень с градом, сообщает УНН.
Мощный ливень свирепствует в частности в пригороде столицы.
В сети публикуют первые видео непогоды.
В Киеве в некоторых районах также начался ливень и выпал град. В частности в микрорайоне Виноградарь.
Людей призывают запастись зонтиками.
Ранее в Укргидрометцентре сообщали, что в большинстве областей Украины сегодня ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы, температура воздуха ночью составит от 12-17°C, днем - до 22-33°C тепла.
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