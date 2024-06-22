На Львов обрушилась мощная гроза
Киев • УНН
Мощная гроза обрушилась на Львов, вызвав проливной дождь, сильный ветер, о чем сообщил мэр города Андрей Садовый и о чем свидетельствуют опубликованные в социальных сетях кадры, демонстрирующие последствия суровой погоды.
Львов накрыла мощная гроза, о чем сообщил мэр города Андрей Садовый. Тем временем в соцсетях публикуют видео последствий стихии, пишет УНН.
Детали
"Во Львове мощная гроза! Будьте осторожны! Не стойте под деревьями!!"- написал Садовый в Telegram.
В местных пабликах публикуют последствия непогоды на разных улицах города, а также района.
На обнародованных кадрах виден ливень, сообщают о сильном ветре.
Непогода наступает: ливень с градом обрушился на Киев и область4 июня 2024, 14:01 • 69101 просмотр