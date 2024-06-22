На Львов обрушилась мощная гроза

Из-за ночной атаки рф на Волыни загорелся газопровод, на Прикарпатье были обесточивания - Минэнерго 5 часов назад • 30187 просмотра

Графики отключений света после ночной атаки рф начнут действовать раньше, с 14 часов - Укрэнерго 5 часов назад • 26098 просмотра

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Apple откладывает продажи смартфонов с AI-функциями в ЕС из-за законодательных ограничений 13 часов назад • 31731 просмотра