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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

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Мощное землетрясение в Китае: число пострадавших возросло до 75

Киев • УНН

 • 11449 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. По меньшей мере шесть человек погибли и 75 пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу на юго-западе страны. Об этом в понедельник сообщает агентство "Синьхуа", передает УНН.

Мощное землетрясение в Китае: число пострадавших возросло до 75

Эпицентр землетрясения находился в 19 км к юго-востоку от уезда Чаннин (провинция Сычуань). Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 26 пострадавших. Один человек тогда пропала без вести.

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе архипелага Кермадек.

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