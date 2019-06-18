Мощное землетрясение в Китае: число пострадавших возросло до 75

Эпицентр землетрясения находился в 19 км к юго-востоку от уезда Чаннин (провинция Сычуань). Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 26 пострадавших. Один человек тогда пропала без вести.

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе архипелага Кермадек.