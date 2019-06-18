Мощное землетрясение в Китае: число пострадавших возросло до 75
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. По меньшей мере шесть человек погибли и 75 пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу на юго-западе страны. Об этом в понедельник сообщает агентство "Синьхуа", передает УНН.
Эпицентр землетрясения находился в 19 км к юго-востоку от уезда Чаннин (провинция Сычуань). Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось о пяти погибших и 26 пострадавших. Один человек тогда пропала без вести.
Напомним, ранее землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе архипелага Кермадек.