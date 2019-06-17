У Китаї стався потужний землетрус, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Підземні поштовхи магнітудою 5,9 зафіксовано в понеділок на кордоні між провінціями Сичуань і Гуйчжоу на південному заході країни. Про це повідомила Геологічна служба США, передає УНН.
За її інформацією, епіцентр землетрусу знаходився в 19 км на на південний схід від повіту Чаннін (провінція Сичуань). Осередок залягав на глибині 10 км.
За даними видання China Daily, в результаті землетрусу загинули п'ять осіб, одна пропала безвісті, ще 26 постраждали.
Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 5,2 стався в понеділок на північному сході основного японського острова Хонсю.