В Китае произошло мощное землетрясение, есть погибшие

По информации геологической службы, эпицентр землетрясения находился в 19 км к юго-востоку от уезда Чаннин (провинция Сычуань). Очаг залегал на глубине 10 км.

По данным издания China Daily, в результате землетрясения погибли пять человек, один пропал без вести, еще 26 пострадали.

Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник на северо-востоке основного японского острова Хонсю.