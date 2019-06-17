В Китае произошло мощное землетрясение, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы в понедельник на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу на юго-западе страны. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.
По информации геологической службы, эпицентр землетрясения находился в 19 км к юго-востоку от уезда Чаннин (провинция Сычуань). Очаг залегал на глубине 10 км.
По данным издания China Daily, в результате землетрясения погибли пять человек, один пропал без вести, еще 26 пострадали.
Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник на северо-востоке основного японского острова Хонсю.