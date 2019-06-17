На північному сході Японії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Землетрус магнітудою 5,2 стався в понеділок на північному сході основного японського острова Хонсю, загроза цунамі не оголошувалася. Про це повідомило національне метеорологічне управління Японії, передає УНН.
Епіцентр підземних поштовхів знаходився в префектурі Ібаракі на узбережжі Тихого океану, а осередок залягав на глибині близько 80 км під океанським дном.
Даних про потерпілих і руйнування не надходило.
Про будь-які позаштатні ситуації на розташованій недалеко від епіцентру землетрусу аварійної АЕС "Фукусіма-1" також не повідомляється.
Підземні поштовхи відчули жителі сусідніх префектур Міягі, Тіба і Тотігі.
Нагадаємо, раніше землетрус магнітудою 7,2 стався в районі архіпелагу Кермадек.