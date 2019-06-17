На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник на северо-востоке основного японского острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает УНН.
Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Ибараки на побережье Тихого океана, а очаг залегал на глубине около 80 км под океанским дном.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
О любых внештатные ситуации на расположенной недалеко от эпицентра землетрясения аварийной АЭС "Фукусима-1" также не сообщается.
Подземные толчки ощутили жители соседних префектур Мияги, Тиба и Тотиги.
Напомним, ранее землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе архипелага Кермадек.