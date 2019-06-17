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На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение

Киев • УНН

 • 11619 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник на северо-востоке основного японского острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает УНН.

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Ибараки на побережье Тихого океана, а очаг залегал на глубине около 80 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

О любых внештатные ситуации на расположенной недалеко от эпицентра землетрясения аварийной АЭС "Фукусима-1" также не сообщается.

Подземные толчки ощутили жители соседних префектур Мияги, Тиба и Тотиги.

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе архипелага Кермадек.

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