На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Ибараки на побережье Тихого океана, а очаг залегал на глубине около 80 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

О любых внештатные ситуации на расположенной недалеко от эпицентра землетрясения аварийной АЭС "Фукусима-1" также не сообщается.

Подземные толчки ощутили жители соседних префектур Мияги, Тиба и Тотиги.

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе архипелага Кермадек.