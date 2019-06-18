Потужний землетрус в Китаї: кількість постраждалих зросла до 75
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Щонайменше шестеро людей загинули і 75 постраждали в результаті землетрусу магнітудою 5,9, що стався на кордоні між провінціями Сичуань і Гуйчжоу на південному заході країни. Про це в понеділок повідомляє агентство "Сіньхуа", передає УНН.
Епіцентр землетрусу знаходився в 19 км на південний схід від повіту Чаннін (провінція Сичуань). Осередок залягав на глибині 10 км.
Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих і 26 постраждалих. Одна людина тоді пропала без вісті.
Нагадаємо, раніше землетрус магнітудою 7,2 стався в районі архіпелагу Кермадек.