Потребность в военных медиках велика - Минобороны

Потребность в военных медиках велика. Их также набирают через рекрутинговые центры украинской армии и для них предусмотрена отдельная программа. Об этом сообщил журналисту УНН уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

На вопрос, какая сейчас ситуация с военными медиками, Бежевец ответил:

"Набираются (через рекрутинговые центры-ред.) потребность большая, отдельная программа для них предусмотрена. Цель какая - если человек имеет медицинское образование, то предусмотрены определенные механизмы, это доведено до всех рекрутеров, что если ты медик, то в первую очередь тебе предлагается и у тебя все шансы попасть на должность которая предполагает медицинские знания, то есть быть медиком, но уже военным".

По его словам, для тех кто имеет высшее образование предусмотрен достаточно ускоренный и простой процесс для того, чтобы стать офицером.

"Для тех кто имеет высшее образование еще предусмотрен достаточно ускоренный и простой процесс совмещения онлайн-офлайн, чтобы ты еще стал офицером. То есть гражданский человек с высшим медицинским образованием – врач фактически, может быстро в течение полутора месяцев стать офицером, врачом военным с совсем другими полномочиями и функциональными обязанностями, но он так же будет врачом, лечить людей, но уже военных", - рассказал Бежевец.

Бежевец пояснил, что сложилось так, что последние годы очень многие медицинские работники не имели военной кафедры и соответственно не имеют звания. Соответственно они не могут занимать должности врачебные и максимально, что им "светит" - это санитар-стрелок, но все изменилось и сейчас можно получить очень упрощенно звание.

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Дополнение

Бежевец сообщал, что на конец прошлой недели было 6 600 обращений в центры рекрутинга украинской армии.

В Украине в каждой области будет центр рекрутинга украинской армии.