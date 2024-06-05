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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
  •  0 просмотра

В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

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Потребность в военных медиках велика - Минобороны
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Потребность в военных медиках велика - Минобороны

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"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году
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"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

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Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой

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В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
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В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

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"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
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"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
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Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

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Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
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Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

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Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

4 июня 2024, 06:04  •  151474 просмотра
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
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3 июня 2024, 10:13  •  195446 просмотра

Потребность в военных медиках велика - Минобороны

Потребность в военных медиках в Украине велика, и для их набора через рекрутинговые центры предусмотрена отдельная программа, позволяющая лицам с медицинским образованием быстро стать военными врачами с офицерскими званиями.

Война •   •  968 просмотра
Эксклюзив
Потребность в военных медиках велика - Минобороны

На Николаевщине ночью уничтожили 6 "шахедов": обломки повредили около 10 частных домов

Ночью над Николаевской областью были сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов "шахед", но упавшие обломки повредили около 10 частных домов и автомобилей в дачном кооперативе.

Война •   •  1452 просмотра
На Николаевщине ночью уничтожили 6 "шахедов": обломки повредили около 10 частных домов

Произведения Труша и Эрделли: музейный фонд Украины пополнится сотней картин, изъятых у медведчука

Национальная полиция изъяла и вернула в собственность государства уникальное украшение III века, коллекцию древностей и 264 картины, которые нашли у обвиняемого в госизмене виктора медведчука.

Культура •   •  1234 просмотра
Произведения Труша и Эрделли: музейный фонд Украины пополнится сотней картин, изъятых у медведчука

"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

Одесский припортовый завод продемонстрировал четкую тенденцию к увеличению объемов перевалки зерна морским транспортом, отгрузив более 520 000 тонн за первые 5 месяцев 2024 года.

Экономика •   •  10862 просмотра
Эксклюзив
"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

США ищут гарантий санкций от ЕС для поддержки кредита для Украины на 50 млрд долл. - FT

США готовы предоставить Украине кредит в 50 миллиардов долларов, который будет погашен за счет замороженных российских активов, если ЕС продлит ответные санкции против Москвы на неопределенный срок.

Экономика •   •  2488 просмотра
США ищут гарантий санкций от ЕС для поддержки кредита для Украины на 50 млрд долл. - FT

Удостоверение ветерана отныне в " Дии " - Федоров

В" Дію " теперь можно загрузить удостоверение ветерана, что позволяет украинским ветеранам войны и членам их семей легко получать доступ к своим документам в цифровом виде.

Общество •   •  3028 просмотра
Удостоверение ветерана отныне в " Дии " - Федоров

Враг ночью и утром обстрелял 6 общин Сумщины: прогремело 36 взрывов

Российские войска ночью и утром обстреляли 6 общин в Сумской области, при этом было зафиксировано 36 взрывов в результате артиллерийских, минометных обсрелов и атак с БПЛА.

Война •   •  4904 просмотра
Враг ночью и утром обстрелял 6 общин Сумщины: прогремело 36 взрывов

Курс валют на 5 июня: гривна укрепилась на 19 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 40,2948 грн/доллар, укрепив гривну на 19 копеек.

Экономика •   •  4882 просмотра
Курс валют на 5 июня: гривна укрепилась на 19 копеек

К расследованию военных преступлений рф в Украине присоединилась прокуратура Болгарии

Болгария присоединится к расследованию российских военных преступлений против военнопленных и гражданского населения в Луганской и Донецкой областях Украины в 2022 году.

Война •   •  7279 просмотра
К расследованию военных преступлений рф в Украине присоединилась прокуратура Болгарии

Армия рф обстреляла базы отдыха в Харьковской области, за сутки известно о 3 пострадавших

В Харьковской области российские войска за минувшие сутки обстреляли по меньшей мере три района, попали в том числе по базам отдыха, известно о трех пострадавших.

Война •   •  7656 просмотра
Армия рф обстреляла базы отдыха в Харьковской области, за сутки известно о 3 пострадавших