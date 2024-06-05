Потреба у військових медиках велика - Міноборони

Потреба у військових медиках велика. Їх також набирають через рекрутингові центри української армії й для них передбачена окрема програма. Про це повідомив журналісту УНН уповноважений представник міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

На запитання, яка наразі ситуація з військовими медиками, Бежевець відповів:

"Набираються (через рекрутингові центри – ред.) Потреба велика, окрема програма для них передбачена. Мета яка – якщо людина має медичну освіту, то передбачені певні механізми, це доведено до всіх рекрутерів, що якщо ти медик, то в першу чергу тобі пропонується і в тебе всі шанси потрапити на посаду яка передбачає медичні знання, тобто бути медиком, але вже військовим".

За його словами, для тих хто має вищу освіту передбачений достатньо прискорений та простий процес для того, щоб стати офіцером.

"Для тих хто має вищу освіту ще передбачений достатньо прискорений та простий процес поєднання онлайн-офлайн, щоб ти ще став офіцером. Тобто цивільна людина з вищою медичною освітою – лікар фактично, може швидко протягом півтора місяця стати офіцером, лікарем військовим із зовсім іншими повноваженнями і функціональними обов’язками, але він так само буде лікарем, лікувати людей, але вже військових", - розповів Бежевець.

Бежевець пояснив, що склалося так, що останні роки дуже багато медичних працівників не мали військової кафедри й відповідно не мають звання. Відповідно вони не мажуть обіймати посади лікарські й максимально, що їм "світить" - це санітар-стрілець, але все змінилося і зараз можна отримати дуже спрощено звання.

У Міноборони розповіли про відсоток звернень жінок до центрів рекрутингу

Доповнення

Бежевець повідомляв, що на кінець минулого тижня було 6 600 звернень до центрів рекрутингу української армії.

В Україні в кожній області буде центр рекрутингу української армії.