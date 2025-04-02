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Потребление электричества высокое, стоит не включать мощную технику одновременно до 21 часа - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 17012 просмотра

В Украине сохраняется высокий уровень потребления электроэнергии. Энергетики просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 9:00 до 21:00.

Потребление электричества высокое, стоит не включать мощную технику одновременно до 21 часа - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине остается высоким, сохраняется необходимость в экономном потреблении - следует не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 9:00 до 21:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.

Детали

"Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 2 апреля, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня - во вторник", - говорится в сообщении.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Сегодня есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно с 9:00 до 21:00", - отметили в Укрэнерго, отметив, что ситуация в энергосистеме может меняться.

Шмигаль: правительство не рассматривает повышение тарифов в ближайшее время04.03.25, 13:34 • 20928 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Укрэнерго
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