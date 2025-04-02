Споживання електрики високе, варто не вмикати потужну техніку одночасно до 21 години - Укренерго
Київ • УНН
В Україні зберігається високий рівень споживання електроенергії. Енергетики просять не вмикати одночасно декілька потужних електроприладів з 9:00 до 21:00.
Споживання електроенергії в Україні залишається високим, зберігається необхідність в ощадливому споживанні - варто не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 9:00 до 21:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у середу, пише УНН.
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"Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 2 квітня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня - у вівторок", - ідеться у повідомленні.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"Сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 9:00 до 21:00", - зазначили в Укренерго, зауваживши, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.
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