Потребление электричества стабилизировалось на сезонном уровне - Укрэнерго
Киев • УНН
В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Энергосистема восстанавливается после атак, продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Потребление электроэнергии в Украине сегодня соответствует сезонным показателям, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.
Потребление электроэнергии стабилизировалось на уровне, соответствующем сезонным показателям. Сегодня, 16 апреля, по состоянию на 9:30, оно было таким же, как и в предыдущий день - во вторник
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
"Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", - указали в компании.
В Минэнерго призвали "рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером". Это, как указано, помогает снизить нагрузку на систему.
Ситуация на ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.11 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - отметили в Минэнерго.