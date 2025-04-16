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Потребление электричества стабилизировалось на сезонном уровне - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 3082 просмотра

В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Энергосистема восстанавливается после атак, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Потребление электричества стабилизировалось на сезонном уровне - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине сегодня соответствует сезонным показателям, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.

Потребление электроэнергии стабилизировалось на уровне, соответствующем сезонным показателям. Сегодня, 16 апреля, по состоянию на 9:30, оно было таким же, как и в предыдущий день - во вторник

- сообщили в Укрэнерго.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", - указали в компании.

В Минэнерго призвали "рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером". Это, как указано, помогает снизить нагрузку на систему.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.11 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - отметили в Минэнерго.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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