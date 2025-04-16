Споживання електрики стабілізувалося на сезонному рівні - Укренерго

В Укренерго повідомили, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Енергосистема відновлюється після атак, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Споживання електроенергії в Україні сьогодні відповідає сезонним показникам, повідомили в НЕК "Укренерго" у середу, пише УНН. Споживання електроенергії стабілізувалось на рівні, що відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 16 квітня, станом на 9:30, воно було таким же, як і попереднього дня - у вівторок - повідомили в Укренерго. Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. "Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - вказали в компанії. У Міненерго закликали "раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері". Це, як вказано, допомагає знизити навантаження на систему. Ситуація на ЗАЕС "Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.11 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - зазначили в Міненерго.