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Споживання електрики стабілізувалося на сезонному рівні - Укренерго

Київ • УНН

 • 4050 перегляди

В Укренерго повідомили, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Енергосистема відновлюється після атак, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Споживання електрики стабілізувалося на сезонному рівні - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні сьогодні відповідає сезонним показникам, повідомили в НЕК "Укренерго" у середу, пише УНН.

Споживання електроенергії стабілізувалось на рівні, що відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 16 квітня, станом на 9:30, воно було таким же, як і попереднього дня - у вівторок

- повідомили в Укренерго.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - вказали в компанії.

У Міненерго закликали "раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері". Це, як вказано, допомагає знизити навантаження на систему.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.11 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - зазначили в Міненерго.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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