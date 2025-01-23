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Потребление электричества остается высоким, есть необходимость экономить - Укрэнерго

Потребление электричества остается высоким, есть необходимость экономить - Укрэнерго

Киев  •  УНН

 • 7670 просмотра

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Потребление электроэнергии в Украине соответствует сезонным показателям и остается высоким. Укрэнерго призывает ограничить использование мощных электроприборов с 8:00 до 20:00.

Потребление электроэнергии в Украине сегодня остается высоким и соответствует сезонным показателям, стоит потреблять электричество экономно и не включать мощную технику одновременно с 08:00 до 20:00, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в четверг, пишет УНН.

Детали

«Уровень потребления электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 23 января, по состоянию на 9:30, он был на 2% ниже, чем в это же время предыдущего дня - в среду», - сообщили в копании.

Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

«Сегодня есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами с 08:00 до 20:00. Не включайте в этот период несколько устройств одновременно», - отметили в компании.

В Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться и призвали следить за сообщениями облэнерго.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина

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