Споживання електрики залишається високим, є необхідність економити - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні сьогодні залишається високим та відповідає сезонним показникам, варто споживати електрику ощадливо і не вмикати потужну техніку одночасно з 08:00 до 20:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.

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"Рівень споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 23 січня, станом на 9:30, він був на 2% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня - у середу", - повідомили у копанії.

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"Сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 08:00 до 20:00. Не вмикайте у цей період кілька пристроїв одночасно", - наголосили у компанії.

В Укренерго зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись і закликали стежити за повідомленнями обленерго.

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