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Споживання електрики залишається високим, є необхідність економити - Укренерго

Споживання електрики залишається високим, є необхідність економити - Укренерго

Київ • УНН

 • 26999 перегляди

Споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам і залишається високим. Укренерго закликає обмежити використання потужних електроприладів з 8:00 до 20:00.

Споживання електроенергії в Україні сьогодні залишається високим та відповідає сезонним показникам, варто споживати електрику ощадливо і не вмикати потужну техніку одночасно з 08:00 до 20:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.

Деталі

"Рівень споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 23 січня, станом на 9:30, він був на 2% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня - у середу", - повідомили у копанії.

Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 08:00 до 20:00. Не вмикайте у цей період кілька пристроїв одночасно", - наголосили у компанії.

В Укренерго зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись і закликали стежити за повідомленнями обленерго.

Чи планується підвищення тарифу на світло - у Міненерго відповіли 17.01.25, 12:30 • 108842 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
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