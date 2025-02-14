Потери врага в Курской области составляют более 48 тысяч человек - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил о значительных потерях врага в Курской области - более 48 тысяч человек, из них около 20 тысяч убитыми. Украинские военные контролируют сотни квадратных километров территории рф.
Украинские военные нанесли значительные потери врагу в Курской области рф, уничтожив более 48 тысяч оккупантов, из которых около 20 тысяч - убиты. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.
Так, общие потери врага в Курской области составляют более 48 тысяч человек, из них - около 20 тысяч - убитыми
Во время работы в подразделениях на Сумщине Сырский наградил почетными знаками отличия военнослужащих, которые держат зону безопасности и выполняют боевые задачи в том числе и в Курской области рф.
Это, прежде всего, бригады Десантно-штурмовых войск, а также подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Благодаря этим воинам наш фронтир на севере крепкий. Благодаря им Украина и через полгода после начала Курской наступательной операции сохраняет контроль над сотнями квадратных километров территории страны-агрессора, а противник продолжает нести значительные потери в живой силе и технике
Он поблагодарил военных за преданность, профессионализм и несокрушимость духа, подчеркнув, что страна гордится своими защитниками.
Напомним
Советник руководителя ОП сообщил об увеличении территории, которую контролируют украинские военные, в направлении Курска.
По его словам, эта территория может использоваться как ресурс для обмена на оккупированные украинские земли.